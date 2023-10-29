وصول امداد ولقاحات برنامج التحصين الموسع بولاية سنار

وصلت إلى ولاية سنار إمدادات ولقاحات برنامج التحصين الموسع بولاية سنار لتكملة العمل الروتيني لتطعيم الاطفال حسب الاستراتيجيات المستهدفة للعام ٢٠٢٣م.

واوضح الاستاذ غازي احمد حسن الجراي مدير التحصين الموسع بوزارة الصحة بولاية سنار ان التطعيم الروتيني يسير وفق الخطه الموضوعه وبجميع الاستراتيجيات عبر المراكز الثابته والمؤقته والجواله، وأكد ان هذا الامداد سيعمل على استقرار تقديم خدمات التحصين خاصة الروتيني.