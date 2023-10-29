ليفربول يواصل مسيرته الناجحة بثلاثية وصلاح يسجل





حقق ليفربول فوزا مستحقا على ضيفه نوتنجهام فورست 3-0، مساء اليوم الأحد، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الانتصار الثالث للريدز على التوالي في كل البطولات.

وسجل هدفي ليفربول كل من ديوجو جوتا (31) وداروين نونيز (35) ومحمد صلاح (77).

وارتفع رصيد ليفربول بهذا الفوز إلى 23 نقطة، ليصبح في المركز الثالث مؤقتا، فيما بقي رصيد نوتنجهام فورست 10 نقاط في المركز الخامس عشر.وكاد نوتنجهام فورست يسجل هدفا في الدقيقة 85، عندما رفع البديل ياتيس كرة نحو القائم البعيد، قابلها السويدي أنتوني إيلانجا بتسديدة مباشرة في العارضة.

وسجل جاكبو هدفا لصالح ليفربول في الوقت بدل الضائع، تم إلغاؤه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

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