بالصور.. اللواء شرطة حقوقي فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة يتفقد إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية

في اطار زياراته التفقدية لإدارات شرطة الولاية .. تفقد اللواء شرطة حقوقي فضل عبده فضل مدير شرطة ولاية الجزيرة برفقة مدير دائرة الشئون العامة ومدير دائرة الجنايات تفقد ادارة المباحث والتحقيقات الجنائيه.

واستمع خلال الزيارة لتنوير شامل من مدير إدارة المباحث عن الادوار الكشفيه والمنعية التي تضطلع بها إلادارة في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار واسترداد ممتلكات المواطنين خصوصا المنهوبة والمسروقة من ولاية الخرطوم شاكرا مدير شرطة الولاية لاهتمامه ودعمه المستمر لإدارة المباحث.

هذا وقد خاطب السيد مدير شرطة الولاية القوة مشيدا بأدائها مؤكدا توفير كافة الدعم المادي والعيني للمباحث للقيام بواجباتها المناط بها في منع الجريمة وتجفيف منابعها. حاسا جمع القوة مخافة الله والعمل بمهنية مبينا بان شرطة الولاية تعمل بتنسيق وتعاون كبير مع القوات المسلحة لسد كافة الثغرات والمهددات بربوع الولاية.