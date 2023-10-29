باريس سان جيرمان يهزم بريست بصعوبة





انتزع باريس سان جيرمان فوزا صعبا للغاية أمام مضيفه بريست، بثلاثية لهدفين، اليوم الأحد، في الجولة العاشرة من الدوري.

سجل أهداف باريس، زاير إيمري وكيليان مبابي (ثنائية) في الدقائق 16 و28 و89، بينما أحرز لأصحاب الأرض، ستيف موني ولي دوارون في الدقيقتين 43 و52.

رفع العملاق الباريسي رصيده إلى 21 نقطة في الوصافة، أمامه نيس (22 نقطة)، بينما تجمد رصيد بريست عند 15 نقطة في المركز السادس.

احتسب الحكم سبع دقائق وقت بدل ضائع، كاد خلالها المدافع المغربي، أشرف داري، أن يسجل التعادل بركلة مقصية، إلا أن دوناروما أمسك الكرة، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا عن فوز باريسي مثير، وخسارة أولى لبريست على ملعبه هذا الموسم.

كووورة