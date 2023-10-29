اختتام فعاليات النسخة الأولى لفعاليات مهرجان التسوق الأول بمحلية حلفا





وسط حضور جماهيرى كبير باستاد مدينة حلفا وبحضور المهندس ادم جرنوس مدير عام الشباب والرياضة الوزير المكلف ومدير شرطة محلية حلفا وقائد الحامية العسكرية بمحلية حلفا ومدير جهاز الأمن والمخابرات ومكوك وزعماء القبائل بالمحلية، اختتمت فعاليات مهرجان التسوق الأول والذي نظمه شباب المحلية تحت شعار ( يد واحدة عائلة واحدة).

تفقد مدير عام الرياضة بولاية المعرض المصاحب لفعاليات المهرجان والذى تضمن معارض تراثية عبر عن التنوع القبلي بالولاية والابداعات الشعبية الفلكلورية إلى جانب معارض أخرى احتوت على المنتجات اليدوية .

واشاد مدير عام الشباب والرياضة بفكرة وتنفيذ المهرجان الذي عكس اهتمامات الشباب ودورهم الطليعي في قيادة المجتمع.

كما أشاد بالجهود التى صاحبت المهرجان في فقراته المتنوعة والتنظيم الجيد له معلنا عن رعاية الوزارة للنسخة الثانية من المهرجان، ومؤكدا على ضرورة إعلاء شأن التنوع الثقافي والفكري والقبلى في الولاية والذى وصفه بمفتاح التطور والنمو والاستقرار.

إلى ذلك أشار عدد من المشاركين في المهرجان إلى ضرورة دعم القطاعات الشبابية بالمحلية بما يمكنهم من تفجير طاقاتهم في المجالات كافة مشيدين بفكرة المهرجان ودوره في إثراء المجتمع هذا وتم تكريم اللجنة المنظمة للمهرجان وعدد من رموز المحلية.