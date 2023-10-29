والي الجزيرة يعلن تكوين لجنة لوضع تصور لإستئناف العام الدراسي





أكد الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى مخاطبته صباح اليوم برئاسة محلية مدني الكبرى تكريم الطلاب المتفوقين فى إمتحانات شهادة المرحلة الإبتدائية عن تكوين لجنة عليا لوضع تصور لإستئناف العام الدراسي بالولاية.

وقال إن التصور يتضمن متأخرات مرتبات المعلمين وتوفيق أوضاع النازحين بالمدارس وإستيعاب أبناء النازحين ضمن العام الدراسي وإعادة تأهيل المدارس .

وإمتدح الوالي جهود المعلمين في إكمال إمتحانات المرحلة الإبتدائية فى ظل أوضاع إستثنائية كما حيا الطلاب المتفوقين ومحلية مدني الكبرى فى مبادرة تكريم الطلاب المتفوقين.

من جانبه أشاد الدكتور كمال الدين عوض مدير عام وزارة التربية والتعليم بمبادرة محلية مدني فى تكريم الطلاب المتفوقين وثمن جهود المعلمين بالولاية فى إدارة إمتحانات المرحلة الإبتدائية.

وأكد أن تفوق الطلاب لهذا العام يحمل دلالات قومية وذلك لإستيعاب أكثر من 20 ألف طالبا وطالبة من أبناء ولاية الخرطوم والجاليات.