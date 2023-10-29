تدشين مشروع الطاقة الشمسية وصيانة الاسعافات بعدد من مستشفيات الشمالية





دشن ممثل والي الولاية الشمالية الأستاذ نصر الدين عوض اليوم بحضور وزير الصحة المكلف الدكتور عوض يعقوب وعدد من القيادات مشروع تغذية مستشفى النساء والتوليد بدنقلا بالطاقة الشمسية وصيانة الاسعاف الخاص بالمستشفي وذلك بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية.

وأشاد ممثل والي الشمالية في تصريح لـ(سونا) بجهود ودعم صندوق الامم المتحدة للسكان وجمعية الهلال الأحمر السوداني والشركاء لترقية وتطوير القطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الصحية والطبية لإنسان الولاية، وأكد مواصلة مجهودات حكومة الولاية ودعمها للعمل الصحي، وأعلن عن ترحيب الحكومة لجميع المبادرات التي من شأنها دعم وتطوير الخدمات المختلفة بالولاية لاسيما الصحة.

من جانبه اكد مدير جمعية الهلال الأحمر السوداني فرع الولاية الشمالية الاستاذ سامي مهدي أن المشروع يأتي ضمن جهود الصندوق والجمعية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والطبية المقدمة لمواطن الولاية، محييا في هذا الصدد جهود ودعم صندوق الأمم المتحدة للسكان.

إلى ذلك أوضحت مناسك أحمد ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مشروع تغذية مستشفى النساء والتوليد بدنقلا يغطي أقسام العمليات والحضانة والصيدلة بجانب صيانة إسعاف المستشفى.

وأكدت إهتمام الصندوق بتغطية مستشفيات النساء والتوليد بالولاية وتوفير خدمات الطوارئ للنساء الحوامل من أجل خفض وفيات الأمهات والاطفال حديثي الولادة بجانب إهتمام الصندوق بمشاريع العنف المبني على النوع الاجتماعي والسكان وصيانة الاسعافات والعيادات المتنقلة وتغطية حاجة الولاية للخدمات الصحية.