الوداد المغربي يهزم الترجي التونسي بهدف في الدوري الافريقي





اكتفى الوداد المغربي بالفوز (1-0) على الترجي التونسي، مساء اليوم الأحد، على ملعب محمد الخامس، في ذهاب نصف نهائي الدوري الأفريقي.

وأحرز هشام بوسفيان هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 57، ليتأجل الحسم إلى موقعة رادس في تونس يوم الأربعاء المقبل.

بدأ الوداد المباراة بشكل مثالي، وشكل ضغطا كثيفا على مرمى الترجي، وسنحت للفريق البيضاوي أول فرصة في الدقيقة 7، عندما مرر يحيى جبران الكرة، لكن الشرقي البحري وصل متأخرا.

ومرت الدقائق المتبقية دون هجمات خطيرة على المرميين، ليحسم الوداد الموقعة الأولى وينتظر مباراة الإياب على ملعب حمادي العقربي.

كووورة