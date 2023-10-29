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يونيتامس: نرحب بالاجتماع التشاوري للموقعين على اتفاق جوبا بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع
قالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس” بأنها نرحب بالاجتماع التشاوري للموقعين على اتفاق جوبا بغرض توحيد جهودهم لإنهاء النزاع، والذي عقدته جمهورية جنوب السودان مؤخراً.
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”: نشيد بالمبادرات الجارية الرامية إلى إنهاء ما يقارب من سبعة أشهر من الأعمال العدائية المحتدمة في السودان.
بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان “يونيتامس”: نأمل بأن تسفر الجولة الجديدة من محادثات جدة بين الجيش و”الدعم السريع” عن تنفيذ إعلان الالتزام بحماية المدنيين ووقف شامل لإطلاق النار.
الشرق للأخبار
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