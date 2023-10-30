بالصور.. والي الجزيرة يدشن انطلاق حملة الرش الرذاذي بمدني

وأشارت إلى أن قرار المحلية بإغلاق الأسواق من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً إلى جانب الإغلاق الكامل يوم السبت من كل أسبوع أسهم في الحد من انتشار الإسهالات المائية الحادة.