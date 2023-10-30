طب وصحة
بالصور.. والي الجزيرة يدشن انطلاق حملة الرش الرذاذي بمدني
دشن الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم برئاسة محلية مدني الكبرى إنطلاق حملة الرش الرذاذي لمكافحة نواقل الأمراض والتي تنفذها إدارة الشئون الصحية بالمحلية .
وأعلنت الدكتورة غدوة عوض سيد أحمد مدير إدارة الشؤون الصحية أن الحملة تستهدف كل أحياء مدينة مدني وذلك لمحاربة الناقل بالتركيز على حمى الضنك والإسهالات .
وأشارت إلى أن قرار المحلية بإغلاق الأسواق من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً إلى جانب الإغلاق الكامل يوم السبت من كل أسبوع أسهم في الحد من انتشار الإسهالات المائية الحادة.
من جانبه وجه الوالي بمعالجة أوضاع المخابز والجزارات، كما شدد على أهمية استمرار التعقيم وإصحاح البيئة بالأسواق والشوارع الرئيسة للحد من انتشار الأوبئة.
سونا
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