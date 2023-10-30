سنار تستضيف إجتماع البعثة الدولية لمشاريع الإيفاد بالسودان





استضافت ولاية سنار إجتماع البعثة الدولية لمشاريع الإيفاد في السودان عن طريق ال” Zoom Conference” بين القاهرة وسنار أمس بمباني وزارة الإنتاج بسنجة، بحضور د. صلاح الدين شريف وكيل وزارة الزراعة والغابات الإتحادي ود. حسن التوم عبدالله وكيل وزارة الثروة الحيوانية- الوزير المكلف والأستاذ ياسين علي حسن دوليب المدير العام لمشروع الموارد الطبيعية وسبل كسب العيش “إيفاد” ود. عبداللطيف محمد عجيمي المستشار القانوني للإيفاد وأميمة يوسف صابون وزارة الزراعة الإتحادية ومحمد الأمين آدم وزارة المالية والمراجعة الداخلية غادة عمر محمد و د. هبة عبدالرؤوف محمد وزارة الثروة الحيوانية الإتحادية و المهندس الهادي الصادق وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية ولاية سنار. وهدف الاجتماع الى مراجعة جميع المشاريع الخاصة بالإيفاد في السودان.

وأكد د.صلاح الدين يوسف وكيل وزارة الزراعة الإتحادي أن الإجتماع استعرض الأنشطة والجوانب المالية المتعلقة بالمشروع وتوصيات لجنة الطواريء وناقش تقرير الأداء للعام ٢٠٢٣م والإنجازات التي تمت. كما اجاز التقرير المالي للعام ٢٠٢٣م.

وأضاف أن اللجنة سعت إلى المضي قدما في مواصلة تنفيذ مشاريع تجميع نقاط ودالنيل في سنجة ومشاريع المعابر والمخازن بالقرى.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة خلال مخاطبته الإجتماع أن هنالك لجنة للطوارئ من جانب السودان تضم كل الممثلين الماليين للولاية ومشاريع بعثة الإيفاد بالسودان تعمل على تقييم جميع المشاريع في ظل الأحداث،خاصة بعد خروج ولاية الخرطوم، جنوب كردفان، ولايات إقليم دارفور. وتأثرت بها الولايات الآمنة بسبب التحويلات المالية.

وأكد وكيل وزارة الزراعة أن اللجنة ناقشت مصير الأصول الموجودة بمناطق المشروع ومصير العاملين ومستقبل المشروع مع مناقشة تعزيز المشاريع الموجودة بالولايات الآمنة وذلك لزيادة نشاطها والاستفادة من التمويل الممنوح للمناطق المتاثرة بالحرب في الولايات الآمنة.