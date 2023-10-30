تنفيذي بربر يؤكد حرصه على تذليل معوقات مشروع كهرباء قرى العبيدية

جاء ذلك خلال ترأسه البوم الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع كهرباء قرى شمال العبيدية والذي تقوم بتنفيذه شركة مسكيت للهندسة والاستثمار بحضور الاستاذ محمد يعقوب مدير التنمية بالمحلية والمهندس علم الدين مصطفي المسؤول بالشركة المنفذه وممثلي المسؤولية المجتمعية بقطاع العبيدية والفاروق، وناقش الاجتماع معوقات العمل بالمشروع وسبل تذليلها.

وقدم المهندس المسؤول شرحا وافيا عن ما وصل اليه العمل بالمشروع موضحا جاهزيتهم لتكملة العمل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.