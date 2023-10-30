سياسية
تنفيذي بربر يؤكد حرصه على تذليل معوقات مشروع كهرباء قرى العبيدية
أكد الاستاذ حسن ابراهيم كرار المدير التنفيذي لمحلية بربر حرص محليته للنهوض بالخدمات الاساسية.
جاء ذلك خلال ترأسه البوم الاجتماع الخاص بمناقشة مشروع كهرباء قرى شمال العبيدية والذي تقوم بتنفيذه شركة مسكيت للهندسة والاستثمار بحضور الاستاذ محمد يعقوب مدير التنمية بالمحلية والمهندس علم الدين مصطفي المسؤول بالشركة المنفذه وممثلي المسؤولية المجتمعية بقطاع العبيدية والفاروق، وناقش الاجتماع معوقات العمل بالمشروع وسبل تذليلها.
وقدم المهندس المسؤول شرحا وافيا عن ما وصل اليه العمل بالمشروع موضحا جاهزيتهم لتكملة العمل بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
من جانبه إبان الاستاذ محمد يعقوب مدير التنمية بالمحلية ان نسبة العمل بالمشروع بلغت 75% وانهم ساعون لتكملة المشروع حتى ينعم المواطن بالكهرباء .
وأبدى ممثلي المسؤولية المجتمعية بالقطاع اهتمامهم بمتابعة المشروع حتى اكماله بالتعاون مع المحلية .
وجدد المدير التنفيذي للمحلية حرصه واهتمامه بتذليل كافة الصعوبات التي تعترض سير العمل بالمشروع وتقديم الدعم اللازم لاكماله لينعم المواطن بخدمة الكهرباء.
سونا
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