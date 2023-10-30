شاهد بالفيديو.. الجيش يتجول في محطة صابرين بأمدرمان وحركة في الأسواق





بعض باعة الفاكهة والخضروات، وسائل نقل، وحركة حذرة من المواطنين.. جنود من الجيش السوداني يتجولون، هذه مشاهد من محطة صابرين في أمدرمان، إحدى أكبر المحطات العامة في ولاية الخرطوم.

وبعد مضي أكثر من ستة أشهر على الحرب التي تخوضها القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع، بدأت الحياة تدب في بعض مناطق الخرطوم، مع نداءات لعودة المواطنين، وبحسب رصد محرر “النيلين” على شبكات التواصل الاجتماعي عبر العديد من المتفاعلين عن رغبتهم في العودة، لكن مع الحسم الأخير وضمان خلو المناطق من التمرد.

شاهد الفيديو من محطة صابرين – الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية:

رصد وتحرير – “النيلين”