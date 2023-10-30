وزير الإنتاج بالنيل الابيض يتفقد محاصيل العروة الصيفية بالمنطقة الشرقية





تفقد المهندس الصادق محمد عثمان المدير العام الوزير المكلف لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية النيل الأبيض صباح اليوم، تفقد محاصيل العروة الصيفية بالمنطقة الشرقية للزراعة المطرية، بمشاركة عدد من مديري الادارات وممثلي المزارعين.

حيث شملت الزيارة مناطق ابوعريف، أحمر عين، الشراك، والتبون.

واطمأن الوزير على سير عمليات حصاد محصول السمسم وموقف المحاصيل الزراعية الاخرى، كما وقف على تجربة زراعة زهرة الشمس، حب البطيخ، الفول السوداني والقطن المطري كمحاصيل واعدة وداعمة للتركيبة المحصولية بالقطاع المطري.

التقى وزير الانتاج المكلف خلال جولاته التفقدية بعدد من المزارعين وقياداتهم حيث اشار المزارعون الى ضعف معدلات الامطار وارتفاع تكلفة الانتاج والمشاكل الحدودية والازدواج الضريبي.