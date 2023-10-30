بيلينغهام يدخل التاريخ.. ويامال أصغر لاعب في “الكلاسيكو”





عاد ريال مدريد لسكة الانتصارات وصدارة الدوري الإسباني بفوزه على غريمه برشلونة في معقله 2-1 في “كلاسيكو الليغا”، ليتقاسم الصدارة مع جيرونا برصيد 28 نقطة، ليبتعدا عن أتلتيكو مدريد بثلاث نقاط مع تبقي مباراة مؤجلة له، وخلفهم برشلونة برصيد 24 نقطة، بعدما مًني بأول هزيمة له في البطولة.

وفي ما يلي أبرز عشر حقائق عن الجولة:.

1-بيلينغهام يدخل التاريخ:

بعد الثنائية التي سجلها في مرمى برشلونة، أصبح رصيد الإنجليزي جود بيلينغهام 13 هدفاً في أول 13 مباراة له في موسمه الأول بقميص ريال مدريد.

وعادل بيلينغهام بهذا الشكل رقم أسطورتي الفريق الملكي: كريستيانو رونالدو وألفريدو دي ستيفانو، اللذان حققا نفس العدد من الأهداف في أول 13 مباراة لهما في موسمي 2010-11 و1953-54.

لكن الرقم القياسي يظل في حوزة اللاعب فرناندو سونيادو، الذي سجل 16 هدفاً في أول 13 مباراة له بموسم 1935-36.

2-مودريتش: 500 مباراة بقميص ريال مدريد:

بظهوره الحاسم في الشوط الثاني من الكلاسيكو، شارك لوكا مودريتش في مباراته رقم 500 بقميص ريال مدريد، ليصبح اللاعب رقم 15 في تاريخ النادي الملكي الذي يصل لهذا الرقم.

ويتصدر المهاجم السابق راؤول غونزاليس هذه القائمة، حيث لعب 741 مباراة.

3-الأمين يامال أصغر لاعب يشارك بالكلاسيكو:

أصبح الأمين جمال (16 عاما و107 أيام)، هو أصغر لاعب يشارك في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة.

وتفوق الأمين يامال على رقم لاعب برشلونة الآخر، فيثنتي مارتينيز، الذي خاض الكلاسيكو في عام 1941 عن عمر 16 عاماً و278 يوماً.

4-غريزمان وموراتا يسجلان أكثر من نصف أهداف أتلتيكو:

احتفل ألبارو موراتا أمام ألافيس بتسجيل هدفه السادس هذا الموسم في “الليغا”، تضاف إلى سبعة أهداف لأنطوان جريزمان، حيث سجل كلاهما 13 هدفا، أي أكثر من نصف الأهداف الـ25 التي سجلها “الروخيبلانكوس” هذا الموسم.

ويكمل قائمة هدافي “الأتلتي”، أنخل كوريا (3 أهداف) ومولينا وديباي ويورنتي وريكيلمي بهدفين وصامويل لينو بهدف.

5-إشبيلية: انتصاران فقط في 14 مباراة هذا الموسم:

بتعادله أمام قادش (2-2)، يفشل إشبيلية مرة أخرى في تحقيق الفوز، وهو أمر يثير القلق داخل النادل الأندلسي رغم تغيير المدرب.

ولم يفز إشبيلية سوى مرتين فقط في مبارياته الرسمية الـ14 التي خاضها هذا الموسم، حيث تعادل أيضا سبع مرات وخسر في خمسة.

6-تألق إيسكو:

يعيش إيسكو ألاركون، لاعب ريال بيتيس، فترة من التألق حالياً، حيث سجل هدفه الرسمي الثالث هذا الموسم، ليعادل نفس الرقم من الأهداف خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وجاء هدف إيسكو الحاسم في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع ليهدي فريقه الفوز 2-1 على أوساسونا، وهو الثالث له.

وكان اللاعب قد سجل هدفاً وحيداً في موسم 2022-23 مع إشبيلية، وهدفين مع ريال مدريد بين موسمين 2021-22 و2020-21.

7-سيلتا يقدم أسوأ نتائجه:

بهزيمته أمام جيرونا، يعادل سيلتا فيغو بقيادة رافائيل بنيتيز أسوأ نتائج له بالليغا في أول 11 جولة، حيث حقق الفريق انتصاراً وحيداً وثلاثة تعادلات وسبع هزائم، ليعادل ما حققه في موسمي 1943-44 و1978-79.

8-أويارزابال يواصل التوهج:

سجل ميكيل أويارزابال ثنائية منحت فريقه ريال سوسييداد الفوز على رايو فاييكانو، ليواصل توهجه هذا الموسم، وليسجل أهدافه الـ6 في آخر ست مباريات بالليغا.

وهز أويارزابال شباك كل من خيتافي ورايو، بهدفين في مرمى كل فريق، وأثلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد، وفشل فقط في التسجيل أمام كل من مايوركا وفالنسيا.

9-لاس بالماس ينجو في الوقت القاتل:

نجح لاس بالماس في تحقيق انتصار قاتل على ألميريا 2-1 بهدف لسوري كابا (ق93)، ليواصل بهذا الشكل انتصاراته في هذا الوقت، في ثلاثة من انتصاراته الأربع هذا الموسم.

في المقابل يواصل ألميريا، المملوك لإدارة سعودية، الفشل في تحقيق أول انتصاره له حتى الآن، ليحتل المركز الأخير والعشرين بثلاث نقاط.

10-بوردالاس لا يخسر أمام مايوركا:

بتعادله السلبي أمام مايوركا، يواصل مدرب خيتافي، خوسيه بوردالاس، سلسلة اللاهزيمة أمام مايوركا.

وسبق أن واجه بوردالاس مايوركا في 12 مواجهة، عندما كان أيضاً مدربا لألافيس وفالنسيا، وحقق الفوز عليه في أربع مواجهات وتعادل في 8.

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