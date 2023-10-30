تحركات ماكوكية لإطلاق أكبر مبادرة غير حزبية باسم (السودان أولاً)





شرع آلاف السودانيين بالداخل ودول المهجر في الإعداد لأضخم مبادرة وطنية غير حزبية سيتم الإعلان عنها قريباً، تحت مسمى “السودان أولاً”.

وقال عضو الإدارة العليا لمبادرة “السودان أولا” المهندس معتز صديق حسن في تصريحات صحفية: إن صاحب فكرة المبادرة سوداني مقيم بدولة الإمارات العربية، لافتاً إلى أن رؤيتها تتركز ليصبح السودان دولة عظمى باعتباره منذ الاستقلال وحتى الآن يمضي نحو التراجع وهو دولة غنية ومليئة بالثروات البشرية والاقتصادية جازماً بأن “السودان أولا” وطنية خالصة كاملة الدسم،وليس لها أدنى علاقة من قريب أو بعيد بحزب سياسي أو أى كيان، والغرض منها تحويل المواطنين السودانيين ليكونوا فاعلين، وليسوا مفعولا بهم، حيث لاتتحكم قلة في شأن السودان.

وقطع معتز أن المبادرة تدعم خط الجيش السوداني بقوة وضرورة وقف الحرب بانتصاره اواستسلام ميليشيا الدعم السريع أوتفاوض يحفظ ماء وجه القوات المسلحة السودانية.

وتشجع المبادرة على قيام انتخابات نزيهة وحرة ونبه صديق إلى أن التحضيرات بدأت على قدم وساق لإطلاق المبادرة قريباً، وانها وجدت تجاوبا منقطعا النظير من مهندسين وأطباء ومغتربين ومواطنين مقيمين بالداخل، بحيث لا إقصاء ولا عداوة ومن أراد أن ينضم لها من أى حزب آخر يتعين عليه خلع عباءته السياسية.

اليوم التالي