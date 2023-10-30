شبكة المنظمات للاستقرار ولجان الخدمات ينظمون حملة لنقل النفايات بودمدنى





انطلقت اليوم بحي ام بارونا بمحلية ودمدني الكبرى الحملة الكبرى لنقل النفايات والتي نظمتها لجنة التغيير والخدمات وشبكة المنظمات السودانية للاستقرار والتنمية بالتعاون مع وزارتي الصحة والبني التحتية ومحلية ودمدني الكبرى، بتشريف الدكتور اسامة عبد الرحمن احمد الفكي مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة، الذي اشاد بالعمل الكبير الذي قامت به لجنة التغيير والخدمات بالحي من نقل للنفايات المتراكمة بمنتزه ام بارونا والتي اصبحت مهدد صحي كبير لسكان الحي .

و دعا اسامة بقية لجان الخدمات بالاحياء بتنفيذ مثل هذه الحملات للحد من انتشار نواقل الامراض معلنا تسخير كافة الامكانيات لانجاح تلك الحملات .

من جانبه اشارت أ. اسماء محمد بابكر مدير ادارة تعزيز الصحة وزارة الصحة ولاية الجزيرة ان ادارتها قامت بتنفيذ العديد من الرسائل التوعية باحياء المكي عن كيفية غسل الايدي وتغطية اواني الطعام وتوزيع كلور للحد من انتشار الامراض الوبائية.