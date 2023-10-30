زكاة الجزيرة تستهدف كفالة 25 ألف أسرة بالتأمين الصحي





أكد الدكتور فخر الدين علي يس مدير الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة في الإجتماع المشترك مع ديوان الزكاة بالولاية صباح اليوم على أهمية الشراكة مع الديوان لتوفير الحماية الإجتماعية للشرائح الضعيفة مشيراً لتغطية 40.566 أسرة بخدمات التأمين الصحي عبر ديوان الزكاة لافتاً لدور اللجان المشتركة في تنفيذ مشروعات التغطية.

وأكد أن تراكم متأخرات إشتراكات الشرائح الضعيفة المكفولة عبر الزكاة أثرت على الخدمات المقدمة في ظل تضخم الأسعار والراهن الإقتصادي بالبلاد .

من جانبه أمن الأستاذ آدم بشر إبراهيم الأمين العام لديوان الزكاة على ضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع التأمين الصحي وفق رؤية إدارية وفنية لخدمة الشرائح الضعيفة داعياً لتكوين لجنة مشتركة لتنقيح كشوفات الأسرة المكفلة وإعادة إستهداف 25 ألف اسرة من جملة الأسر المكفولة البالغ عددها 40.566 أسرة لحين تحسن إيرادات الزكاة بالولاية وجدولة متأخرات الإشتراكات السابقة .

ودعت الأستاذة نادية الزبير مدير التغطية السكانية بالتأمين الصحي لإعادة استهداف الشرائح وفق إيرادات الديوان مؤكدة على دور اللجنة المشتركة في تنقيح الكشوفات مؤكدة على دور لجان الزكاة القاعدية بالمحليات في تحسين إعادة الإستهداف للمكفولين صحياً عبر الديوان .

فيما كشفت الدكتورة سارة عبد الرحمن مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي أن 70٪ من جملة المترددين على الخدمات الطبية من شرائح الدعم الإجتماعي المكفولة عبر الزكاة داعية لتفعيل العلاج الموحد لإحتواء التكاليف .