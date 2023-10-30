الصحة بسنار تستلم غسلات تكفي كل مراكز الكلى لشهرين





تسلمت وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار غسلات لمرضى الكلى تكفي مراكز الكلي لمدة شهرين بواقع غسلتين لكل مريض.

واكد وزير الصحة المكلف بولاية سنار الدكتور ابراهيم العوض احمد يوسف انه تمت متابعة الغسلات من بورتسودان حتى وصلت الى الولاية، مؤكدا ان قضايا مرضى الكلى من اولويات وزارته.

من جهتها اكدت د. مزاهر علي مصطفى ابوحاج انه وصلت الولاية (٧٩٩٢) غسلة و(٧٩٩٢) سير واثنين عينه فستولا كل عينه ٨٠٠٠ .

وقالت إن غسلات الكلى سيتم توزيعها مباشرة الى مراكز غسيل الكلى بسنجة وسنار والسوكي مؤكدة متابعتها لمراكز الغسيل ومعالجة تحدياتها.

وفي سياق متصل وقف وزير الصحة المكلف على معينات تطوير مستشفى سنجة التي وفرتها منظمة الصحة العالمية للمستشفى مثمنا مجهودات المنظمة ودعمها للنظام الصحي .

حيث اكدت مدير الجودة بوزارة الصحة سارة زين العابدين ان هذه المعينات ستدعم تحقيق نظام الجودة بمستشفى سنجة التي تم اختيارها كنموذج اول لتحقيق الجودة.