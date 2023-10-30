بداية التسجيل لحج ١٤٤٥هـ بمحليه مروي





أعلن مدير إدارة الحج والعمرة بالولاية الأستاذ محمد إدريس محمد أحمد بدء التسجيل لحج ١٤٤٥ه بالرقم الوطني إلى ان يتم استخراج الجواز.

وأضاف في تصريح لسونا أن حج هذا العام بدأ مبكرا لتوقيع وزير الشئون والأوقاف علي وثيقة مع السلطات السعوديه يوم 12 ذو الحجة ١٤٤٤ه لالزام كل الدول الاسلاميه بالبدء مبكرا لحج هذا العام.

وأشار الي ان استخراج التأشيرات يبدأ يوم ٢٠ شعبان وينتهي في العشرين من شوال ولا يوجد سقف لعدد الحجاج حتى ولو بلغ ضعف العدد المحدد للولايه .