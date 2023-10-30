الجزيرة: بحث السبل الكفيلة لإعادة تنظيم سوق مدني الكبير





بحث الإجتماع المشترك للجنه التخطيط بولايه الجزيرة ومحليتي مدني الكبرى والمناقل صباح اليوم برئاسة الأستاذ صلاح الدين محمد أحمد المدني وزير التخطيط العمراني بالإنابة السبل الكفيلة لإعادة تنظيم سوق مدني الكبير وذلك بإزالة التشوهات والحد من الظواهر السالبة بجانب تجديد القرارات التخطيطية للمشاريع الخدمية والتنموية بمحلية المناقل.

كما ناقش الإجتماع إمكانية تحويل المواقع التجارية جنوب مربع (4) بالميناء البري لموقع اخر لضيق الشارع وفك الإختناقات التي نتجت للظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.

على صعيد آخر نظرت اللجنة في 51 طلبا شمل تخطيط أسواق وتخصيص مواقع تجاريه وتغيير غرض وتجديد وتعديل قرارات تخطيطيه بكل المحليات.