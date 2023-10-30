بالصور.. وزيرة التجارة والتموين تبحث مع مدير قوات الجمارك سبل تفعيل تجارة الصادر والوارد

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان إلاجتماع استعرض سبل تفعيل إجراءات وضوابط الصادر والوارد للبضائع وفق الإجراءات الجمركية المتبعة بما فيها الإجراءات المصرفية على البضائع الواردة بجانب تفعيل دور اللجنة الفنية لمراجعة الضوابط ومخرجات إجتماع اللجنة القومية للطوارئ وآثار إرتفاع سعر الصرف للدولار بالسوق الموازي ووضع الضوابط للحد من إرتفاعه، واشارت وزيرة التجارة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض إنسياب حركة التجارة ، مؤكدة على ضرورة إتباع الإجراءات والضوابط الكفيلة بتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة بإستثناء السلع الضرورية.