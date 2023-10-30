اقتصاد وأعمال
بالصور.. وزيرة التجارة والتموين تبحث مع مدير قوات الجمارك سبل تفعيل تجارة الصادر والوارد
إلتقت الأستاذة أمال صالح سعد وزيرة التجارة والتموين اليوم الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور مدير قوات الجمارك بمباني قوات الجمارك بمدينة بورتسودان.
وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان إلاجتماع استعرض سبل تفعيل إجراءات وضوابط الصادر والوارد للبضائع وفق الإجراءات الجمركية المتبعة بما فيها الإجراءات المصرفية على البضائع الواردة بجانب تفعيل دور اللجنة الفنية لمراجعة الضوابط ومخرجات إجتماع اللجنة القومية للطوارئ وآثار إرتفاع سعر الصرف للدولار بالسوق الموازي ووضع الضوابط للحد من إرتفاعه، واشارت وزيرة التجارة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتذليل كافة العقبات التي قد تعترض إنسياب حركة التجارة ، مؤكدة على ضرورة إتباع الإجراءات والضوابط الكفيلة بتذليل العقبات وتسهيل حركة التجارة بإستثناء السلع الضرورية.
مدير قوات الجمارك الفريق شرطة حسب الكريم آدم النور اكد إستعدادهم وتعاونهم التام مع الوزارة لتسهيل حركة الصادر والوارد بالبلاد من خلال انفاذ أحدث النظم الجمركية العالمية وتفعيل الاتفاقيات الدولية ، داعيا الي ضرورة تضافر الجهود المشتركة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية والظروف التي تمر بها البلاد.
المكتب الصحفي للشرطة السودانية
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