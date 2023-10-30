أبطال افريقيا.. تنزانيا تستضيف الهلال في دور المجموعات





اختار الهلال السوداني خوض مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بملعب بنجامين مكابا بالعاصمة التنزانية دار السلام.

وذلك بعد تعثر الخيار الأقرب في مصر بسبب أزمة التأشيرات. والتي يعاني منها المنتخب السوداني أيضاَ، وفي حال لم يتحصل على موافقة سيضطر الى اختيار دولة بديلة.

وتتشدد جمهورية مصر في التأشيرات بالنسبة للسودانيين حتى في الحالات الخاصة، وإذا خرج مواطن سوداني من مصر لا يستطيع العودة إلا بتأشيرة جديدة وهي لا تمنح أصلاً في الوقت المطلوب، ولدى المنتخب السوداني لاعب يحتاج للخروج والدخول إلى مصر، كذلك يحتاج اللاعبون للخروج والدخول للمباريات. ولم يرد الاتحاد المصري على المخاطبات العديدة من الاتحاد والسلطات السودانية.

الجزيرة – السودان + وكالات