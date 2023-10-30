والي الخرطوم يقف على مخزون الدواء بالولاية





وقف والي الخرطوم اليوم على (5) مخازن رئيسية للدواء بجانب وقوفه على صيدليات شوامخ العاملة في توفير الدواء عبر التأمين الصحي والوقوف على تطبيق قرار تجديد صلاحية بطاقة التأمين الصحي.

وقال الوالي أنه كانت هناك مشكلة في الامداد الدوائي بعد نهب مستودعات الأدوية غير ان الولاية بذلت مجهودات مع وزارة الصحة الاتحادية واستطاعت أن توفر كمية من الادوية خاصة ادوية الطوارئ والامراض المزمنة وغسيل الكلى والتحصين واشاد بدولة الصين التي وفرت اجهزة ومعدات كما أشاد بالمنحة اليابانية التي وفرت اسعافات ذات دفع رباعي.

وفي ما يتعلق بتفعيل قرار صرف الدواء عبر بطاقة التأمين الصحي أوضح الوالي أن مخزون الدواء الدائري والذي يوفر الدواء للتأمين الصحي تعرض للنهب مما أثر على توفير الادوية غير أن هناك تفاهمات لتوفير دواء للتأمين الصحي ومعالجة مشكلة بطاقات المعاشيين مع الصندوق القومي للمعاشات.

وفي سياق ذي صلة سلم والي الخرطوم ماكينة غسيل كلى جديدة لمستشفى النو لدعم عمليات الغسيل والتخفيف على المرضي كما اعلن عن دعمة لصيدلية مستشفى عبوده بالثورة الحارة التاسعة لتوفير ادوية الامراض المزمنة والحالات الباردة عقب استماعه لتقرير من محلس أمناء المستشفى ومطالبتهم بتوفير الدواء للمرضى و وجه وزارة الصحة بتسريع اجراءات تأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية.

الى ذلك اشاد والي الخرطوم بالكوادر الصحية التي تعمل بولاية الخرطوم في ظروف حرجة وأثنى على تقرير وزارة الصحة والذي قدمه دكتور محمد إبراهيم رئيس لجنة الطوارئ الصحية ودكتور سهيل عبد القادر مدير المستشفيات أستعرضا خلاله العمل الذي تم في مجال الصحة الوقائية للحد من الأمراض الوبائية وحملات التحصين والتطعيم والصحة العلاجية عبر ٢١ مستشفى و٦٧ مركز صحي فيما تم تشغيل جميع المراكز الصحية بالريف الشمالي.