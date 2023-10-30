الكشف عن صاحب جائزة أفضل حارس في العالم





أعلنت مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية، اسم الفائز بجائزة أفضل حارس في العالم خلال عام 2023، على هامش حفل الكرة الذهبية المقام اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتفوق مارتينيز في سباق الجائزة على حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي قدم أداء مميزا مع “أسود الأطلس” الذي حل رابعا في نهائيات كأس العالم التي أقيمت في قطر، إلى جانب مساهمته الكبيرة في فوز اشبيلية بلقب الدوري الأوروبي، قبل أن ينتقل في بداية الموسم إلى الهلال السعودي.وكذلك تفوق على البرازيلي إيدرسون حارس مرمى مانشستر سيتي المتوج مع فريقه بالثلاثية لأول مرة في تاريخ النادي.وجاء فوز مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا بالجائزة، نظير مساهمته الكبيرة في إحراز منتخب بلاده للقب كأس العالم 2022 وكان أفضل حارس في البطولة.

تقدم “فرانس فوتبول” الجائزة، منذ العام 2019، عندن فاز حارس ليفربول أليسون بيكر بها، وتم إلغاء الجائزة العام 2020 بسبب جائحة كورونا، قبل أن تعود في العام 2021 وينالها حارس مرمى المنتخب الإيطالي جانلويجي دوناروما.

يذكر أن حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب البلجيكي تيبو كورتوا، أحرز الجائزة العام الماضي، بعد مساهمته في فوز الفريق الملكي بلقب دوري أبطال أوروبا.

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