ميسي يفوز بالكرة الذهبية للمرة الثامنة في تاريخه





فاز النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بجائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم للعام الجاري 2023.

عزز ميسي (36 عاما) تربعه على عرش الجائزة المرموقة، حيث فاز بها للمرة الثامنة في مسيرته، ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي برصيد 5 مرات.

ورجح التتويج بكأس العالم الأخيرة (قطر 2022) كفة “ليو” بعد منافسة شرسة للغاية مع النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، وكيليان مبابي، الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان.

وكان ليونيل ميسي فاز في الموسم الماضي بلقبي كأس السوبر والدوري بقميص باريس سان جيرمان، بخلاف لقب مونديال قطر، حيث سجل 7 أهداف في مسيرة التتويج، ونال جائزة أفضل لاعب في البطولة.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، فاز بالكرة الذهبية في أعوام 2009 و2010 و2011 و2012 و2015 و2019 و2021.

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