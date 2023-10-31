مفوضية العون الانساني توزع منحة هدي الأضاحي لمراكز الإيواء بسنار





أشاد د.إبراهيم العوض احمد يوسف وزير الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية سنار المكلف بجهود مفوضية العون الانساني في توزيع منحة هدي الاضاحي المقدمة من المملكة العربية السعودية لمعسكرات الايواء بولاية سنار.

وأشار إلى ان هذه اللحوم وزعت على جميع معسكرات الايواء بالولايه، مثمنا دور المملكة الداعم للسودان في كافة المجالات ودور المفوضية في خدمة العائدين من ابناء الولاية جراء الحرب في الخرطوم.

من جهته اكد مفوض العون الانساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي ان منحة هدي الاضاحي من المملكة العربية السعودية وزعت على جميع معسكرات الايواء.