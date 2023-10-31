بالصور.. الثقافة والإعلام بشمال دارفور تقف على الأضرار التي لحقت بالإذاعة





تفقد رئيس المجلس الأعلي للثقافة والإعلام بولاية شمال دافور د زكريا أدم محمد الرشيد اليوم مباني الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون بالفاشر وتعرف على حجم الأضرار التي لحقت بمباني الهيئة وأجهزتها وآلياتها الحركية جراء المواجهات التي جرت بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع المتمردة الخميس الماضي.

واستمع د الرشيد إلى تنوير من مدير الهيئة عصام الدين محمد حامد عن حجم الأضرار التي لحقت بإذاعة الفاشر منذ الخامس عشر من أبريل الماضي، مبينا أن قصف الخميس الماضي بالطيران المسير من قبل التمرد أدى إلى حدوث أضرار بالغة بالمبنى الرئيس للهيئة الذي يضم الاستديوهات ومكتب المدير إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالسيارات التابعة للهيئة.

وأشار حامد إلى الجهود التي بذلتها إدارته والعاملون بالهيئة خلال الفترة الماضية من أجل إستمراية البث الإذاعي لخدمة مجتمع الولاية عبر والرسالة الإذاعية لتعزيز مبدأ السلام الإجتماعي والتعايش السلمي رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الولاية.

إلى ذلك أكد رئيس المجلس الأعلي للثقافة والإعلام د.زكريا الرشيد موافقة المجلس على المقترح الذي قدمة مدير عام الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون بنقل الإذاعة إلى مكان أخر حفاظا على سلامة العاملين خاصة وأن الإذاعة تقع حاليا جوار قيادة الجيش.

كما أمن اللقاء على تشكيل لجنة لإسناد الهيئة وتكوين فريق إذاعي من المجلس لإسناد الهيئة الولائية للإذاعة والتلفزيون متي ما طلب ذلك .