شاهد بالفيديو.. الجيش السوداني يسقط طائرة مسيرة تابعة لمتمردي الدعم السريع في زالنجي بوسط دارفور





أظهر مشهد لطائرة مسيرة تابعة لمتمردي الدعم السريع وهي في قبضة جنود من الجيش السوداني تم إسقاطها بوسط دارفور في زالنجي.

ويظهر في الفيديو مجموعة من القوات المسلحة السودانية وهم يهتفون احتفالاً بدحرهم لهجوم المليشيا على الولاية.

وتفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع المشهد بحسب رصد محرر “النيلين”، وطالبوا بسرعة الحسم وإنهاء معركة الكرامة وعدم إعطاء الفرصة للمتمردين بمهاجمة ولايات ومدن أخرى.

شاهد الفيديو على الجزيرة – السودان:

رصد وتحرير – “النيلين”