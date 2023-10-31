أول لاعب يحقق الكرة الذهبية، وهو يلعب في الدوري الأمريكي.. إنتر ميامي يحتفي بتتويج ميسي





احتفى نادي إنتر ميامي الأمريكي، بفوز لاعبه الأرجنتيني ليونيل ميسي بالكرة الذهبية، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأصبح ليونيل ميسي، أول لاعب يحقق الكرة الذهبية، وهو يلعب في الدوري الأمريكي لكرة القدم.وقال إنتر ميامي على حساباته في الشبكات الاجتماعية “تهانينا لميسي”، بعد تتويج اللاعب بالجائزة.وكتب النادي، اسم ميسي بطريقة استبدل فيها حرف ال”s” بعلامة اللا نهائية، من أجل الإشادة باستمرارية ميسي في الملاعب لفترة طويلة بأعلى مستوى.

وكان الدوري الأمريكي قد حظي بثلاثة لاعبين فازوا بالكرة الذهبية غير ميسي، لكنهم جميعا توجوا بها قبل انتقالهم إلى المسابقة، وهم البرازيلي ريكاردو كاكا والألماني لوثر ماتيوس والبلغاري هريستو ستويشكوف.

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