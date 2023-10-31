أستراليا تفتح الطريق أمام السعودية لاستضافة مونديال 2034





قرّر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عدم التقدّم بطلب استضافة مونديال 2034، مما يعزّز حظوظ السعودية لاستضافة الحدث الكبير.

وبعد تعبير رئيسه التنفيذي جيمس جونسون في آب/أغسطس الماضي عن الاهتمام بالاستضافة، لن يقدّم الاتحاد الاسترالي ترشيحه قبل الموعد النهائي المقرّر الثلاثاء، مستسلمًا للضغوط بعد أن ألقى الاتحاد الآسيوي للعبة بثقله خلف ملف المملكة العربية السعودية.

وقال الاتحاد الاسترالي في بيان: “لقد بحثنا في إمكانية تقديم ترشيح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم، وبعد أخذ جميع العوامل في الاعتبار، توصلنا إلى نتيجة مفادها عدم القيام بذلك في نسخة 2034”.وتتضمّن الاستضافات الكبرى لأستراليا في السنوات المقبلة، احتضان أولمبياد 2032 الصيفي في مدينة بريزبين.

كان الاتحاد الدولي للعبة “فيفا” دعا دول آسيا، وأوقيانوسيا للتقدم بترشيح للحصول على حقوق استضافة كأس العالم اعتبارًا لمبدأ المداورة، بعد اختيار الملف الثلاثي للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة نسخة 2030.

واستضافت أستراليا ونيوزيلاندا معًا مونديال السيدات هذا العام في نسخة اعتبرت ناجحة بشكل عام.

ويُعدّ طموح السعودية لاستضافة نسخة 2034 أحدث خطوة في حملة لتحويل المملكة إلى قوة رياضية عالمية.

وفي وقت سابق من العام الحالي، تأكدت استضافة السعودية لبطولة كأس آسيا 2027 في كرة القدم، كما فازت العام الماضي بحقوق استضافة دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029.

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