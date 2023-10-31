مبابي يخضع: ميسي يستحق الكرة الذهبية





خضع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، للأمر الواقع بعد خسارة سباق الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في العالم لعام 2023.وقدم مبابي، التهنئة إلى زميله السابق في باريس، ليونيل ميسي، على الفوز بالجائزة المرموقة للمرة الثامنة في مسيرته.

ونشر كيليان عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، صورة لميسي بالكرة الذهبية، وكتب عليها “مبروك ليو على الجائزة.. أنت تستحقها”.

وأرفق النجم الفرنسي مع رسالته، 4 رموز تعبيرية تصفق لقائد منتخب الأرجنتين.

وكان مبابي قد صرح أكثر من مرة بأنه يرى نفسه يستحق الفوز بالكرة الذهبية، نظرا لمستواه على مدار الموسم الماضي.

لكن الهداف التاريخي لسان جيرمان، حل ثالثا خلف ميسي وإرلينج هالاند بطل الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي وأفضل لاعب أوروبي.

وانتزع البرغوث الأرجنتيني، الكرة الذهبية بفضل تتويجه بلقب كأس العالم 2022 مع الأرجنتين، إضافة إلى لقبي السوبر والدوري مع باريس.

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