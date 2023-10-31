الهلال الأحمر بشمال كردفان يدشن مشروع العيادات الجوالة





دشن الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية شمال كردفان مشروع العيادات الجوالة لتقديم خدمات الصحة الانجابية بمركز صحي كريمة شمال بالابيض بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبالتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية.

هذا واوضحت الاستاذة أفراح محمد حامد منسق مشروع العيادات بأن المشروع يقدم خدمات الصحة الانجابية والارشاد النفسي والحد من العنف المبني على النوع وقالت ان العيادات مستمرة حتى نوفمبر القادم.

من جهته اكد الاستاذ محمد حبيب الطاهر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الاحمر السوداني فرع ولاية شمال كردفان بان المشروع مدعوم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وبالتنسيق مع وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية، وقال ان الهلال الاحمر هو الزراع المساعد للدولة في حالتي السلم والحرب ويعمل في ظل ظروف صعبة التعقيد وفقا للسياسات العامة للدولة.

واضاف أن المشروع انطلق بعدد (7) من الولايات من ضمنها ولاية شمال كردفان وان العيادات تستهدف الاسر والمجتمعات المستضيفة والمعسكرات ومراكز الايواء والتي تقدم من خلالها العيادات المجانية والارشاد النفسي والامراض المنقولة جنسياً.

الدكتورة آية عبد الحفيظ احمد ممثل صندوق الامم المتحدة للاسكان (UNFPA) قالت ان الهدف من هذا المشروع هو زيادة مؤشرات تنظيم الحمل والتباعد بين الولادات والتي تساعد في خفض وفيات الامهات والاطفال حديثي الولادة والوصول الى مؤشرات جيدة فيما يلي العنف المبني على النوع متمنية استمرار هذه الشراكة بين الصندوق والجمعية والوزارة.