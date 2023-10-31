افتتاح مشروع الطاقة الشمسية بمستشفى وادي حلفا





افتتح المدير التنفيذي لمحلية حلفا الاستاذ عبد المجيد دهب شاهين صباح اليوم الثلاثاء مشروع الطاقة الشمسية بمستشفى وادي حلفا بالولاية الشمالية الذي تم تنفيذه بشراكة بين صندوق الأمم المتحده للسكان والهلال الاحمر السوداني بالولاية الشمالية واستهدف المشروع غرفة العمليات الكبرى والعناية المكثفة وصيدلية الطواريء واقسام اخرى.

واكد مشرف الهلال الاحمر السوداني بحلفا عبد المجيد هشاب ان المشروع قام بتمويله صندوق الأمم المتحدة للسكان ضمن عدد من البرامج الاخرى يجري العمل على تنفيذها، مشيرا الى ان تكلفة مشروع الطاقة الشمسية بلغت ٦٦ مليون و٢٠٠ الف جنيها .

وأضاف الى قيام مركز الدعم النفسي بمستشفى حلفا ومركز أنشطة نسوية بمقر الهلال الاحمر بحلفا والعمل الجاري في، صيانة عدد اسعافين بتكلفة تقدر باكثر من ٨ ملايين جنيها .

وأوضح احمد جابر مشرف الكهرباء بمستشفى حلفا أنه تم تركيب ٦٦ من الواح الطاقة الشمسية وان سعة انتاج المحول الواحد ٥٥٠٠ الى جانب سعات اخرى تتراوح مابين ٥٥٠ و٣٥٠ وات موزعة في غرفة العمليات الكبرى والعناية المكثفة وصيدلية الطواريء واقسام اخرى.

وأبان اهمية هذا المشروع في تخفيض ضغط الحمولة على الأقسام الأخرى واستقرار الخدمة، مؤكدا ان الأجهزة بها محولات ذات جودة وكفاءة عالية تعمل اتوماتيكيا في تغذية البطاريات حالة استقرار او انقطاع التيار الكهربائي.

من جانبه اشاد المدير التنفيذي للمحلية عبد المجيد دهب شاهين بالدور المتعاظم للمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية في دعم المؤسسات الصحية في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد، مشيرا الى أن هذا المشروع الحيوي بمستشفى حلفا لضمان إستقرار خدمة التيار الكهربائي بالاقسام الحيوية بالمستشفى.

وأعرب عن تقديره وشكره لبرامج صندوق الأمم المتحدة و الهلال الاحمر السوداني وتعاونهم معا في تنفيذ عدد من المشروعات بمحلية حلفا.

سونا