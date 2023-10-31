السودان يشارك تركيا احتفالاتها بالذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية

شارك بروفيسور محمد حسن دهب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وزير الخارجية السفير علي الصادق علي وعدد من الوزراء السفارة التركية ببورتسودان احتفالاتها بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وكان في استقبالهم السفير إسماعيل توشبان أوغلو سفير جمهورية تركيا لدى السودان وعدد من أفراد البعثة الدبلوماسية.

وهنأ بروفيسور دهب الشعب التركي وحكومته بذكرى التأسيس، متمنياً لهم مزيداً من التقدم والازدهار ، مؤكداً أن البلدين سيبقيان على الدوام تربطهما أواصر الأخوة والتاريخ المشترك، مشدداً على الأهمية التي يوليها السودان لعلاقاته مع تركيا خاصة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدا على أنهم دوماً يتطلعون لتعزيز العلاقات التاريخية، وبناء أواصر الصداقة المتميزة والارتقاء بروابط التعاون الوثيق في مجال التعليم العالي والبحث العلمى من أجل مستقبل آمن ومزدهر للبلدين.