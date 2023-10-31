المتحدث بإسم الشرطة: إستخراج حوالي 240 ألف جواز حتى الآن





نهاية اغسطس المنصرم أعلنت وزارة الداخلية، عبر موتمر صحفي عقدته بمدينة بورتسودان برعاية وتشريف وحضور السيد مدير عام قوات الشرطة وزير الداخلية المكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محي الدين، أعلنت فيه استعادة أنظمة السجل المدني والجوازات والمرور وإعادة تشغيلها بكفاءة، كما أعلنت استيراد مصنع للجوازات عبر وزارة المالية الإتحادية، وتم تركيبة بمدينة بورتسودان بالتعاون مع حكومة البحر الأحمر واستأنفت خدمة إعادة طباعة الرقم الوطني وشهادة الميلاد وإستخراج جواز السفر، هذه الخدمة التي توقفت منذ إندلاع حرب الخامس عشر من ابريل.

بدأت الخدمة عبر عشرة مراكز بالولايات ثم إستمرت في نشر المراكز وتحسين وتطوير الخدمات وتبسيط وتسهيل الاجراءات، حيث أدخلت خدمات الحجز والاستعلام والاستلام والسداد إلكترونياً ونشرت مراكز التقديم داخل وخارج السودان حتي بلغت بتاريخ اليوم ٣١/اكتوبر٢٠٢٣ عدد ٢٣ مركزاً، كل هذا العمل الجبار تم خلال شهرين فقط.

ويتواصل الإنجاز إذ تمكنت الإدارة العامة للجوازات بقيادة ربانها الماهر سعادة اللواء شرطة عثمان محمد الحسن دينكاوي من استخراج عدد (239385) جواز عبر مراكزها المنتشرة داخل وخارج السودان، حيث تعمل بالخارج في كل من سفارة السودان بالرياض، وسفارة السودان بالقاهرة، وقنصلية السودان بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقريباً ستنطلق من جوبا عاصمة جنوب السودان، وأديس أبابا من إثيوبيا.