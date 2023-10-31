الشمالية: اللجنة العليا لدورة الكرامة الرياضية لدعم الجيش تعقد اجتماعها الثاني





عقدت اللجنة العليا لدورة الكرامة الرياضية لدعم القوات المسلحة والتي تقام منافساتها في منشط كرة القدم بين منتخبات الولاية الشمالية ويخصص عائدها لدعم المجهود الحربي عقدت اجتماعها الثاني اليوم بدنقلا برئاسة الأستاذ نزار عبدالجبار رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة حيث استمعت اللجنة في إجتماعها لتقارير اللجان الفرعية واجاز الاجتماع التقارير المقدمة .

هذا وسوف تنطلق المنافسات بمشيئة الله تعالى في الحادي عشر من نوفمبر بمباراة بين منتخبي دلقو وعبري بملعب دلقو وسوف تتواصل المنافسات حيث يلتقي في الثاني عشر منتخبي القولد والدبة بملعب القولد.

هذا وكان الاجتماع قد استمع لتقارير من اللجان الفرعية المكلفة بالاعداد والتحضير للدورة واجاز الاجتماع الخطط المقدمة من اللجان.