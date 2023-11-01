بالصور.. البرهان من وادي سيدنا: التمرد إذا رفض السلام والمضي في الحلول السلمية فلا حل سوى الحسم العسكري

في زيارة للسيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء الثلاثاء، خاطب ضباط وضباط صف ومستنفري منطقة وادي سيدنا العسكرية، مؤكداً إستمرار القوات المسلحة في معركة الكرامة حتى دحر التمرد.