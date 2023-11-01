سياسية
بعد لقاء مع عابدة الشيخ.. والي الخرطوم يؤكد أهمية الفن لتعزيز ممسكات الوحدة الوطنية
أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان أهمية الفن في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد كواحد من ممسكات الوحدة الوطنية واثراء الوجدان الإنساني نحو الغايات الكبرى.
واضاف أن الغناء في السودان ظل طوال العهود المتعاقبة بوتقة يلتقي فيها السودانيون بمختلف توجهاتهم.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاستاذة المطربة عابدة الشيخ.
حيث أكد اللقاء على ضرورة إسهام الفنانين في تجاوز المحنة التي يمر بها الشعب السوداني والتغني بحب الوطن وضرورة التماسك ودعوة السودانيين لاحياء قيم التراحم والتكافل والتواصل ومعالجة الاثار النفسية المترتبة على الحرب.
سونا
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