بعد لقاء مع عابدة الشيخ.. والي الخرطوم يؤكد أهمية الفن لتعزيز ممسكات الوحدة الوطنية





أكد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان أهمية الفن في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد كواحد من ممسكات الوحدة الوطنية واثراء الوجدان الإنساني نحو الغايات الكبرى.

واضاف أن الغناء في السودان ظل طوال العهود المتعاقبة بوتقة يلتقي فيها السودانيون بمختلف توجهاتهم.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الاستاذة المطربة عابدة الشيخ.