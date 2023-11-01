الخرطوم: تدشين مبادرة الرياضيين لدعم نداء الخرطوم لاعانة المحتاجين

وقال خلال لقائه اليوم لجنة مبادرة الرياضيين برئاسة كابتن فيصل الحنان ومقرر اللجنة الحكم الدولي عبدالرحمن درمة ورئيس اللجنة الإعلامية الصحفي عمر بابكر والاستاذ جمال قاسم المشرف العام على المبادرة، قال إن المبادرة لا تعني في المقام الاول ما يقدمه الرياضيون من دعم او ما يقدم لهم من دعم إنما تعني في الاساس ظهور الرياضيين في هذه الظروف الحرجة باعتبار أن الرياضة هي أفضل وعاء يمكن أن يجتمع فيه الجميع بمنأى عن السياسة لمعالجة آثار الحرب والمشاركة في البرامج الموجهة لهذه المهمة.