إجتماع لجنة الطوارئ الإنسانية بالنيل الأبيض





ترأس الأستاذ مصطفى حسن موسى المدير العام الوزير المكلف لوزارة التربية والتوجيه بمكتبة صباح اليوم، إجتماع لجنة الطوارئ الانسانية، بحضور الأستاذ أحمد إدريس مفوض العون الانساني والأستاذ حمزة الدسيس مدير الحكم المحلى بالولاية والأستاذ عماد أحمد محمد قادم مدیر قطاع التنمية الإجتماعية والمقدم عبد الله باشر رجب ممثل جهاز المخابرات العامه والأمن.

وناقش الإجتماع آليه توزيع السلع والمساعدات الإنسانية للوافدين المتأثرين بالحرب بالمحليات المختلفة بالولاية.

وأمن الإجتماع على الطواف على المحليات وتوزيع لجان تشمل كافة المحليات.

كما أكد المجتمعون على ضرورة تكثيف الجانب الإعلامي لعكس ما تقدمة مفوضية العون الإنساني وشركاؤها حتى يتسنى للمجتمع الوقوف على حجم المساعدات الإنسانية التي تصل للولاية وإبراز جهد المفوضية والمنظمات العالمية والوطنية في مجال العمل الإنساني.