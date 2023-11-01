والي القضارف يلتقي مدير المجلس النرويجي للاجئين بالسودان

دعا والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب المجلس النرويجي للاجئين الى المساهمة في مقابلة العام الدراسي الجديد وتأهيل المدارس التي تحتضن المتأثرين بحرب الخرطوم بجانب تعزيز الصحة الوقائية والتصدي لحمى الضنك والاسهالات المائية علاوة على تحسين القدرات الإنتاجية للوافدين من الخرطوم.