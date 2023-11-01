سياسية
والي القضارف يلتقي مدير المجلس النرويجي للاجئين بالسودان
دعا والي القضارف المكلف الاستاذ محمد عبدالرحمن محجوب المجلس النرويجي للاجئين الى المساهمة في مقابلة العام الدراسي الجديد وتأهيل المدارس التي تحتضن المتأثرين بحرب الخرطوم بجانب تعزيز الصحة الوقائية والتصدي لحمى الضنك والاسهالات المائية علاوة على تحسين القدرات الإنتاجية للوافدين من الخرطوم.
جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه الثلاثاء المستر نك ليسى مدير ادارة العمليات بالمجلس النرويجي للاجئين بالسودان ومدير مكتب المجلس بالقضارف بحضور مفوض العون الإنساني.
حيث تناول اللقاء بالبحث الانشطة التي يضطلع بها المجلس بالقضارف في محاور التعليم والصحة وطوارئ فصل الخريف وتقديم المساعدات للمتأثرين بالحرب بالاضافة الى رؤية المجلس المتعلقة بمساعدة المجتمع المستضيف والنازحين.
واكد اللقاء على استمرار التعاون المشترك واحكام حلقات التنسيق لانزال برامج ومشروعات المجلس النرويجي للاجئين بالولاية على ارض الواقع.
سونا
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