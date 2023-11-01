مدير إدارة شرطة تأمين التعدين يزور ولاية نهر النيل





بدأ اللواء شرطة حقوقي قاسم أمين أحمد مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين زيارة تفقدية لولاية نهر النيل.

وكان في إستقباله برئاسة شرطة ولاية نهر النيل اللواء شرطة حقوقي سلمان محمد الطيب مدير شرطة الولاية ومديرو الدوائر.

وفور وصوله عقد إجتماعاً تناول فيه الأوضاع الراهنة بأسواق ومناطق التعدين في الولاية التي تعد المنتج الأكبر لمورد الذهب بالبلاد.

من جانبه، إستعرض مدير شرطة ولاية نهرالنيل المجهودات التي بذلت، بالتنسيق مع حكومة الولاية وبقية مكونات اللجنة الأمنية، لتجاوز التحديات التي فرضتها الحرب وما تم من إنجاز أمني كبير يتمثل في إستقرار الأوضاع الأمنية بكافة أسواق ومناطق التعدين بالولاية، مشيداً بأداء إدارة تأمين التعدين

وإنتشار قواتها الواسع وتعاملها بمهنية عالية مع كافة المهددات.

من جانبه، حيا مدير الإدارة العامة لشرطة تأمين التعدين مجهودات شرطة ولاية نهرالنيل ومستوى التنسيق الكبير الذي تعمل به قوات الشرطة بمختلف وحداتها وتشكيلاتها للتصدي للعمل الأمني في كافة ربوع البلاد.