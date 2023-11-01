ترتيبات لإعادة تأهيل غابة ام بارونا بمدني كمورد سياحي – صورة





وقف الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف صباح اليوم على سير حملة إصحاح البيئة بغابة أم بارونا بمدني وذلك ضمن الجهود الجارية لإعادة تأهيل الغابة كمورد سياحي تاريخي، حيث وجه الوالي بإستمرار عمليات النظافة وتسوير الغابة وتأمين المنطقة ومحاربة الظواهر السالبة وزيادة إنتشار الشرطة.

من جانبه أوضح المهندس أبو بكر عبد الله مدير عام وزارة البنى التحتية الوزير المكلف أن البرنامج يتضمن إعادة غابة أم بارونا لسيرتها الأولى كمنتجع سياحي ومتنفس لمدينة مدني، وقال إن وزارته بالتعاون مع سكان المنطقة تنفذ حملة كبرى لنظافة الغابة والتي أصبحت مؤخراً مكبا للنفايات.

فيما أكد الدكتور أسامة عبد الرحمن مدير عام وزارة الصحة أن عمليات النظافة تشمل الرش لمحاربة نواقل الأمراض بالمنطقة داعياً المواطنين لتجميع النفايات بمواقع محددة .