شاهد بالفيديو.. القائد العام يتفقد جرحى معركة الكرامة والحسم بمستشفى الجزيرة إسلانج في أمدرمان





قام رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بتفقد جرحى معركة الحسم والكرامة بمستشفى الجزيرة اسلانج في أمدرمان مساء الثلاثاء.

وتم استقبال القائد العام وسط هتافات الرجال وزغاريد حرائر السودان، وابتسامات الجرحى الذين أعلنوا نية العودة للميدان متى ما تماثلوا للشفاء.

وعاد البرهان إلى أمدرمان بعد جولة عالمية ومحلية، وكان خرج إليها في أول محطة بعد مغادرتها وسط الخرطوم قبل أكثر من شهر. وبحسب رصد محرر “النيلين”، تجد جولات البرهان تفاعلاً كبيراً في الواقع وعلى شبكات التواصل الاجتماعي من جموع الشعب السوداني.

شاهد زيارة البرهان لجرحى العمليات:

رصد وتحرير – “النيلين”