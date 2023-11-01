إتحاد الكرة السوداني يهنئ نظيره السعودي بالفوز بتنظيم مونديال 2034





بعث الاتّحاد السوداني لكرة القدم ببرقية تهنئة لنظيره الاتّحاد العربي السعودي لكرة القدم بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم مونديال 2034م وإعلان ذلك رسمياً بواسطة الاتّحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الثلاثاء 31 أكتوبر 2023م بنهاية المدة المقررة لتقديم ملفات الاستضافة.

وعبّر الاتّحاد السوداني عن سعادته الكبيرة بفوز ملف شقيقه السعودي بتنظيم واستضافة كأس العالم 2034م، وهو تظاهرةٌ رياضية عالمية كبرى تؤكد على تميُّز الاتّحاد السعودي ونظرة حكومة المملكة الثاقبة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل عبد العزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتّحاد سعادة الأستاذ ياسر حسن المسحل ورفاقه في المكتب التنفيذي.

وقدم رئيس الاتّحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم، التهاني والتبريكات لنظيره رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم سعادة الأستاذ ياسر حسن المسحل لنيل المملكة شرف تنظيم مونديال 2034.

وقال: كنا نثق كثيراً في فوز السعودية بتنظيم هذا المونديال لما تملكه من قدرات وإمكانيات وبنيات تحتية واهتمام رسمي من الحكومة السعودية ملكاً وشعباً بالرياضة وكرة القدم ونؤكد دعمنا المطلق في الاتّحاد السوداني لشقيقنا الاتّحاد السعودي لتنظيم هذا المونديال ليكون حدث العالم، ولتأكيد قدرة السعودية على التميز والإبهار والنبوغ وتحقيق كافة الأهداف المنتظرة من ذلك.

وقال معتصم سنكون خير عون وسند ودعم لأشقائنا السعوديين الذين نثق كثيراً في نجاحهم وتشريفهم للكرة العربية من المحيط للخليج.

وعبّر جعفر للمسحل عن سعادته الكبيرة بفوز المملكة بتنظيم كأس العالم 2034م لما يجمع بين الشعبين الشقيقين السعودي والسوداني، واتحادي البلدين من علاقات أخوية وأزلية وتعاون مشترك في كافة المجالات، الأمر الذي أثلج صدورنا وسندعمه بلا حدود بما نملكه من علاقات إقليمية وقارية ودولية سنسخرها جميعهاً لهذا الهدف النبيل، وقال إن الفترة المقبلة ستشهد حراكاً كبيراًِ في هذا الجانب.