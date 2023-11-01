شاهد بالفيديو .. تدافع واكتظاظ السودانيين أمام القنصلية المصرية في وادي حلفا في انتظار التأشيرة





أظهر مقطع فيديو متداول يظهر اكتظاظ وتدافع لعدد كبير من المواطنين السودانيين أمام مقر القنصلية المصرية بوادي حلفا بالولاية الشمالية، وذلك في انتظار الحصول على تأشيرة دخول إلى القاهرة.

ورغم تصريحات القنصل المصري قبل أيام بتسهيل إجراءات التأشيرة، إلا أن التصريحات شيء والواقع شيء آخر، فمازالت فصول المعاناة مستمرة، حيث تقوم القنصلية بإصدار عدد محدود من التأشيرات دون أي معيار محدد، ما أوجد سخطاً كبيراً لجموع المنتظرين والذين طالما اعتبروا مصر هي الملاذ الآمن الذي يمكنهم اللجوء إليه في أوقات كهذه.

شاهد الفيديو والمأساة المتكررة على الجزيرة – السودان:

نقلاً عن “كوش نيوز”