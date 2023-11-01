مفاوضات جدة: الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع محصور حول الارتكازات ونقاط التفتيش

وقالت المصادر بأن الخلاف بين القوات المسلحة والدعم السريع بمنبر جدة محصور حول الارتكازات ونقاط التفتيش.

قالت مصادر متطابقة لقناة “الشرق” بأن الوساطة السعودية الأمريكية قدمت للقوات المسلحة والدعم السريع مسوّدة المبادئ العامة ووقف العدائيات والمركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار.. والطرفان يؤكدان استكمال المحادثات.

مصادر متطابقة لـ”الشرق”: اللجنة المصغرة من القوات المسلحة والدعم السريع في محادثات جدة تتكون من اللواء أبو بكر فقيري والمقدم طلال سليمان من جانب الجيش، والعميد عمر حمدان ونزار سيد أحمد من جانب الدعم.

لجنة القوات المسلحة والدعم السريع المختصة تعمل اليوم على مقترحات لتقريب وجهات النظر لحل القضايا الخلافية.