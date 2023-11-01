السودان : جهود لاستئناف العمل بحقل “بليلة” النفطي





قطع وزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله محمود، استمرار الجهود لاستئناف العمل وإعادة التشغيل في حقل بليلة النفطي بمربع “6” بولاية غرب كردفان، وحقول مربع” 4″ في كل من “نيم وكنار ودفر”ا.

وقال الوزير في تصريح صحفي اليوم “الاربعاء،” أن الجهود تتم بالتنسيق بين وزارة الطاقة والنفط، وإدارة شركة بتروانرجي المحدودة، وحكومة ولاية غرب كردفان، والقوات النظامية، والإدارة الأهلية.

وأضاف أن إدارة شركتي” بتروانرجي وتو بي أوبكو، وشركات الخدمات”، ستواصل عمل كل الترتيبات الإدارية والفنية اللازمة للحفاظ على سلامة العاملين والمنشات النفطية.

واثنى محمود،بجهود الإدارة العليا للشركتين، وشركات الخدمات، والعاملين، الذين ظلوا يعملون في تلك الظروف من أجل الوطن والحفاظ على ثروته القومية من النفط وبنيته التحتية.

وحيا الوزير جهود الإدارة الأهلية بولاية غرب كردفان، ووقفتها الصلبة في حماية العاملين والمنشات، وحرصها على عودة العمل بما يحقق الفائدة للبلاد ومناطق الإنتاج النفطي.

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