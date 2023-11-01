ماني يقود النصر لربع نهائي كأس الملك في السعودية





تأهل النصر إلى دور الثمانية من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك عقب فوزه الصعب على ضيفه الاتفاق، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك في العاصمة الرياض.

سجل السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة 107، من المواجهة التي امتدت لشوطين إضافيين بعد التعادل السلبي.وتواصلت سيطرة النصر على الكرة حتى نجح ماني في تسجيل هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 107، ليمنح فريقه فوزا صعبا.

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